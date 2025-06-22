Іспанська легенда Касорла допоміг Ов'єдо вийти в Ла Лігу вперше за 24 роки

У суботу, 21 червня, відбувся другий фінальний матч плейоф Сегунди за право вийти до Ла Ліги між Ов'єдо та Мірандесом.

У першій зустрічі мінімально переміг Мірандес (1:0), тому у господарів поля було завдання відіграти відставання та розпочати протистояння з нуля.

Однак у гостей були свої плани на цей рахунок, адже саме вони забили перший гол в матчі на 16-й хвилині.

Ще до перерви О'єдо зумів зрівняти рахунок зусиллями легенди іспанського футболу Санті Касорли, який реалізував пенальті. А на старті другого тайму господарі вийшли вперед завдяки голу Ільяса Чайри.

До завершення основного часу більше ніхто не забивав, а тому гра перейшла в екстратайми, де Ов'єдо вирвав путівку до вищого іспанського дивізіону.

Сегунда – плейоф

Фінал, другий матч, 21 червня

Ов'єдо – Мірандес 3:1 (1:1) – за сумою двох матчів 3:2

Голи: 0:1 – 16 Панічеллі, 1:1 – 39 Касорла (пенальті), 2:1 – 52 Чайра, 3:1 – 103 Портільйо.

Вилучення: 120 Костас – 74 Постіго (за межами поля), 119 Егілус.

Варто зазначити, що Ов'єдо зіграє в Ла Лізі вперше за останні 24 роки. Туди команда Касорли вийшла разом із Леванте та Ельче, які посіли перше та друге місця відповідно за результатами Сегунди сезону-2024/25.

Нагадаємо, що саме у складі Ельче продовжить свою кар'єру український голкіпер.