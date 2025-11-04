Українська правда
Реал Ов'єдо та Осасуна поділили очки, зігравши "суху" нічию в 11 турі Ла Ліги

Олексій Мурзак — 4 листопада 2025, 00:07
Реал Ов'єдо та Осасуна поділили очки, зігравши суху нічию в 11 турі Ла Ліги

У понеділок, 3 листопада, відбувся заключний матч 11 туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26, в якому Реал Ов'єдо зіграв унічию з Осасуною.

Зустріч завершилася без голів – 0:0.

Обидві команди перебувають на дні турнірної таблиці. Ов'єдо після цього поєдинку набрав 8 очок, однак залишився на 19-му місці турнірної таблиці. В Осасуни справи дещо кращі – 11 очок та 15 сходинка.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
11 тур, 3 листопада

Реал Ов'єдо – Осасуна 0:0

Турнірна таблиця Ла Ліги після 11 турів

Як відомо, 31 жовтня, відбувся стартовий матч 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону-2025/26, в якому "українська" Жирона програла Хетафе.

