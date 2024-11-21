Екстренер Шахтаря може очолити легендарний бразильський клуб

Колишній тренер Шахтаря Луїш Каштру може продовжити кар'єру у чемпіонаті Бразилії.

Про це повідомляє Globo.

Нещодавно 63-річний фахівець покинув саудівський Аль-Наср та наразі перебуває без роботи. Тренером зацікавився бразильський Сантос, який розглядає португальця як кандидата на заміну Фабіо Карільї, якого звільнили на початку тижня.

Також у списку кандидатів Ренату Гаушу з Греміо. Проте у португальця наразі більше шансів отримати роботу.

Нагадаємо, Каштру після від'їзду з Шахтаря очолював Аль-Духайль, Ботафого та Аль-Наср.

Раніше з'явилася інформація, що Неймар може повернутися до Сантоса, вихованцем якого він є, після того, як Аль-Хіляль, якому він належить, розірве з футболістом контракт.