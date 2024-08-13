Карвахаль — про Мбаппе: Краще мати такого гравця у своїй команді, ніж грати проти нього

Захисник мадридського Реала Дані Карвахаль радий, що Кіліан Мбаппе доєднався до команди, і вважає, що він допоможе клубу здобути титули.

Його слова передає Tuttomercatoweb.

"Я вважаю за краще мати Мбаппе в команді, ніж грати проти нього. Він великий футболіст, і допоможе нам виграти нові титули. І це те, що ми спробуємо зробити завтра", — сказав Карвахаль.

Зазначимо, що Кіліан може здобути перший титул у складі Реала вже завтра, 14 серпня. "Вершкові" зіграють проти італійської Аталанти в Суперкубку УЄФА. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, що Мбаппе не захотів продовжувати контракт із ПСЖ та перейшов у Реал на правах вільного агента. Француз буде виступати під 9 номером у королівському клубі. Повідомлялося, що він отримає понад 100 млн євро підписного бонусу.