Мбаппе отримає від Реала понад 100 млн євро підписного бонусу
Стали відомі деталі контракту французького нападника Кіліана Мбаппе у мадридському Реалі.
Про це повідомляє Marca.
25-річний форвард отримав за підписання контракту з "вершковими" бонус у розмірі від 100 до 115 млн євро. Ця сума буде виплачуватися впродовж 5 років.
Зарплата Кіліана становитиме близько 15 мільйонів євро після сплати податків за сезон, що менше ніж було у ПСЖ. Також в угоді передбачені бонуси за виграні титули та за Золотий м'яч.
Нагадаємо, що Мбаппе не захотів продовжувати контракт із ПСЖ та перейшов у Реал на правах вільного агента. Француз буде виступати під 9 номером у королівському клубі.