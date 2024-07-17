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Мбаппе отримає від Реала понад 100 млн євро підписного бонусу

Олександр Булава — 17 липня, 16:18
Мбаппе отримає від Реала понад 100 млн євро підписного бонусу

Стали відомі деталі контракту французького нападника Кіліана Мбаппе у мадридському Реалі.

Про це повідомляє Marca.

25-річний форвард отримав за підписання контракту з "вершковими" бонус у розмірі від 100 до 115 млн євро. Ця сума буде виплачуватися впродовж 5 років.

Зарплата Кіліана становитиме близько 15 мільйонів євро після сплати податків за сезон, що менше ніж було у ПСЖ. Також в угоді передбачені бонуси за виграні титули та за Золотий м'яч.

Нагадаємо, що Мбаппе не захотів продовжувати контракт із ПСЖ та перейшов у Реал на правах вільного агента. Француз буде виступати під 9 номером у королівському клубі.

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