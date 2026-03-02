Каррік повторив найкращий тренерський старт кар'єри в історії АПЛ

У матчі 28 туру Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед" на своєму полі здолав Крістал Пелес (2:1), завдяки чому статусне досягнення підкорилось Майклу Карріку.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Для наставника "червоних дияволів" ця зустріч стала дев'ятою у кар'єрі в АПЛ у ролі головного тренера. Він сім поєдинків провів у нинішньому сезоні, а ще два був виконувачем обов'язків у кампанії-2021/22.

За цей відрізок Манчестер Юнайтед під керівництвом Карріка здобув сім перемог і двічі зіграв унічию. Тож англійський фахівець набрав 23 очки у стартових дев'яти матчах АПЛ і це повторення найкращого результату в історії турніру.

Раніше ідентичний показник показав австралійський тренер Ендж Постекоглу. Це сталось на початку сезону-2023/24, коли він очолював Тоттенгем.

Зазначимо, що спеціаліст виграв зі "шпорами" й десятий поєдинок, проте після цього набрав лише один заліковий бал у наступних п'яти іграх. Тому Каррік має всі шанси незабаром стати абсолютним рекордсменом.

У березні Манчестер Юнайтед проведе три матчі. Суперниками "червоних" дияволів стануть Ньюкасл, Астон Вілла та Борнмут.

Нагадаємо, що в поєдинку проти Крістал Пелес забив гол і віддав асист Бруну Фернандеш. Завдяки цьому він перевершив досягнення Девіда Бекхема.