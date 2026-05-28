Дев'ять клубів АПЛ виступатимуть у єврокубках наступного сезону

Дев'ять клубів Англійської Прем'єр-ліги наступного сезону виступатимуть у єврокубках.

Остаточний список був сформований після того, як у фіналі Ліги конференцій Крістал Пелес переграв Райо Вальєкано з рахунком 1:0, тим самим гарантувавши собі участь у Лізі Європи на наступний сезон. Єдиний м'яч у зустрічі забив Жан-Філіпп Матета.

Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Астон Вілла та Ліверпуль виступатимуть у Лізі чемпіонів. Борнмут, Сандерленд та Крістал Пелес гратимуть у Лізі Європи. Брайтон же буде представляти Англію у Лізі конференцій.

Нагадаємо, що переможець АПЛ сезону 25/26 зустрінеться 30 травня у фіналі Ліги чемпіонів проти французького Парі Сен-Жермен. Початок гри запланований на 19:00 за київським часом.

Також додамо, що Астон Вілла виграла цьогорічну Лігу Європи, обігравши у фіналі Фрайбург з рахунком 3:0.