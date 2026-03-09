Реал втратив захисника перед першою грою проти Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Альваро Каррерас, ймовірно, не допоможе мадридському Реалу у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, який відбудеться 11 березня (початок о 22:00 за київським часом).

Про це повідомляє сайт "вершкових".

У 22-річного лівого захисника діагностовано травму литкового м'яза правої ноги. У "Королівському клубі" не зазначили, скільки часу триватиме відновлення футболіста. За його станом стежитимуть клубні лікарі.

Не виключено, що колишній гравець лісабонської Бенфіки пропустить не лише гру ЛЧ, а й поєдинок проти Ельче у рамках 28 туру іспанської Ла Ліги, який запланований на 14 березня (о 22:00 за Києвом).

Каррерас перебрався до Реала влітку 2025-го, уклавши контракт до кінця червня 2031-го. Від моменту переходу фланговий захисник провів за "вершкових" 34 матчі, у яких забив два голи та віддав стільки ж асистів.

Відзначимо, що іспанець пропустив останню зустріч Реала в Ла Лізі проти Сельти (перемога 2:1) через перебір жовтих карток.

Додамо, що команда Альваро Арбелоа йде другою у турнірній таблиці іспанської першості, маючи у своєму активі 63 бали. Відставання від лідера сезону каталонської Барселони складає 4 очки.