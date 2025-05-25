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Повз єврокубки: огляд матчу 30-го туру УПЛ Карпати – Зоря

Олексій Мурзак — 25 травня 2025, 22:25
Повз єврокубки: огляд матчу 30-го туру УПЛ Карпати – Зоря
ФК Карпати

Львівські Карпати поступилися Зорі в останньому, 30 турі, Української Прем'єр-ліги сезону 2024/25, втративши у підсумку місце у єврокубках.

"Леви" першими відкрили рахунок, однак луганці швидко відігралися, а у другому таймі вирвали переконливу перемогу, забивши ще двічі.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ
30 тур 25 травня

Карпати (Львів) – Зоря (Луганськ) 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 17 Бабогло, 1:1 – 25 Джордан, 1:2 – 57 Мічин, 1:3 – 73 Слесар

Карпати: Кемкін, Мірошниченко, Адамюк (Жан Педрозу, 75), Бабогло, Полегенько, Альварес (Танда, 75), Бруніньо (Игор Невес, 63), Чачуа, Костенко (Квасниця, 63), Очеретько (Федор, 68), Краснопір

Зоря: Сапутін, Джордан, Башич, Жуніор Рейс, Вантух, Попара, Дришлюк, Мічин (Кораблін, 88), Білоцерківець (Кірюханцев, 81), Слєсар (Тронтель, 79), Будківський

Попередження: Дришлюк, Будківський (Зоря)

Зазначимо, що за підсумком 30 туру Української Прем'єр-ліги визначився останній учасник єврокубків від України.

ВІДЕООГЛЯД відеоогляд матчів Карпати Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

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