Карпати підпишуть 20-річного опорника з Бразилії

Карпати завершили підписання 20-річного бразильського півзахисника Ерікі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Наразі гравець перебуває у розташуванні львівського клубу. Очікується, що презентація новачка відбудеться найближчими днями.

Бразильський опорний півзахисник провів першу частину сезону у вірменському клубі Ван, де у 14 матчах забив 4 голи та віддав 2 асисти.

Напередодні Карпати оголосили про підписання нападника Руха Бабукарра Фалла.

Також у зимове міжсезоння львівський клуб вже позбувся декількох гравців: Павла Полегенька, Владислава Клименка, Ігоря Краснопіра та Дієго Паласіоса.