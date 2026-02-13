Карпати підпишуть 20-річного опорника з Бразилії
Карпати завершили підписання 20-річного бразильського півзахисника Ерікі.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Наразі гравець перебуває у розташуванні львівського клубу. Очікується, що презентація новачка відбудеться найближчими днями.
Бразильський опорний півзахисник провів першу частину сезону у вірменському клубі Ван, де у 14 матчах забив 4 голи та віддав 2 асисти.
Напередодні Карпати оголосили про підписання нападника Руха Бабукарра Фалла.
Також у зимове міжсезоння львівський клуб вже позбувся декількох гравців: Павла Полегенька, Владислава Клименка, Ігоря Краснопіра та Дієго Паласіоса.