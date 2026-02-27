На матчі Карпати – Колос діятимуть посилені заходи безпеки

Львівські Карпати анонсували посиленні заходи безпеки під час домашнього матчу з Колосом у межах 18 туру Української Прем'єр-ліги.

Про це йдеться в заяві клубу,

Уболівальників закликали не приносити громіздкі речі та будь-які заборонені предмети.

"Для уникнення черг під час входу на стадіон закликаємо вас не приносити громіздкі речі (наплічники, торбини тощо). Заборонено приносити на стадіон будь-які предмети, що можуть становити небезпеку.

Дотримання цих правил допоможе зробити матч безпечним і комфортним для всіх", – йдеться в повідомленні.