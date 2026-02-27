На матчі Карпати – Колос діятимуть посилені заходи безпеки
Львівські Карпати анонсували посиленні заходи безпеки під час домашнього матчу з Колосом у межах 18 туру Української Прем'єр-ліги.
Про це йдеться в заяві клубу,
Уболівальників закликали не приносити громіздкі речі та будь-які заборонені предмети.
"Для уникнення черг під час входу на стадіон закликаємо вас не приносити громіздкі речі (наплічники, торбини тощо). Заборонено приносити на стадіон будь-які предмети, що можуть становити небезпеку.
Дотримання цих правил допоможе зробити матч безпечним і комфортним для всіх", – йдеться в повідомленні.
Матч Карпати – Колос відбудеться у неділю, 1 березня, на стадіоні Україна у Львові. Початок – о 18:00 за київським часом.
"Зелено-білі" після 17 турів УПЛ-2025/26 посідають 10-те місце турнірної таблиці, набравши 19 балів. У першому турі після зимової перерви підопічні Франа Фернандеса були розбиті донецьким Шахтарем 0:3.
Колос займає сьоме місце з 25 очками в активі. У попередньому турі ковалівці поступились вдома житомирському Поліссю 0:2.