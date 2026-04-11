Карпати – Олександрія. Де та коли дивитися матч 23 туру УПЛ

У суботу, 11 квітня, львівські Карпати та Олександрія зіграють між собою у 23 турі Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Україна" у Львові та розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який є доступним на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Карпати, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,77. Натомість на успіх Олександрії можна поставити з коефіцієнтом 4,50, на нічию – 3,80.

