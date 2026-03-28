Колишній капітан Карпат став головним тренером аматорського клубу
Колишній воротар львівських Карпат Богдан Стронціцький призначений новим головним тренером аматорського клубу Січ Добряни.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Асистентом головного тренера призначено Олега Стронціцького, а за підготовку голкіперів відповідатиме Богдан Когут. Тренером із фізичної підготовки залишиться Микола Надич, який працює в команді з літа минулого року.
Богдан Стронціцький є вихованцем саме львівського футболу. Протягом ігрової кар'єри він був капітаном Карпат, за які провів 218 матчів, здобув бронзу чемпіонату України у сезоні-1997/1998 та двічі виходив до фіналу Кубку України у 1993 та 1999 роках. У бронзовому сезоні голкіпер встановив виїзну серію без пропущених голів, яка тривала 641 хвилину.
Також футболіст виступав за херсонський Кристал, стрийську Скалу, сімферопольську Таврію та Спартак з Івано-Франківська.
Під час тренерської діяльності Стронціцький очолював тернопільську Ниву, а також працював тренером воротарів у Карпатах у штабах Андрія Тлумака та Мирона Маркевича.
