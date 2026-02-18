Карпати готують трансфер вінгера Ейбара
Львівські Карпати націлились на підписання вінгера Хебера Алкаїна, який виступає за Ейбар в іспанській Сегунді.
Про це повідомляє Борха Іглесіас.
Наразі не відомо, в якому статусі 28-річний гравець перейде у львівський клуб. Його чинний контракт завершується у червні.
Переговори з футболістом продовжуються.
Напередодні Карпати оголосили про підписання контракту з 20-річним бразильським півзахисником Ерікі.
Додамо, що Карпати проведуть свій перший офіційний матч у новому 2026 році вже у неділю, 22 лютого. Це буде гостьова зустріч із донецьким Шахтарем на "Арені Львів". Початок поєдинку – о 15:30.
Це буде дебютна офіційна гра "левів" під керівництвом іспанського наставника Франа Фернандеса, який замінив біля керма звільненого Владислава Лупашка.