Карпати завершують трансфер іспанського вінгера

Олександр Булава — 19 лютого 2026, 15:44
Ейбар

Карпати завершують трансфер вінгера Хебера Алкаїна, який виступає за Ейбар в іспанській Сегунді.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

28-річний гравець має бути презентований у Львові найближчим часом. Йдеться про повноцінний трансфер, адже чинний контракт футболіста завершується цього літа. Таким чином Ейбар імовірно хоче розвантажити зарплатний кошторис.

За інформацією джерела, підписання вінгера сталося за ініціативи головного тренера "левів" Франа Фернандеса, який чудово знає його можливості за виступами в Іспанії.  В цьому сезоні Алькаїн провів 14 матчів в іспанській Сегунді.

Напередодні Карпати оголосили про підписання контракту з 20-річним бразильським півзахисником Ерікі.

Додамо, що Карпати проведуть свій перший офіційний матч у новому 2026 році вже у неділю, 22 лютого. Це буде гостьова зустріч із донецьким Шахтарем на "Арені Львів". Початок поєдинку – о 15:30.

Це буде дебютна офіційна гра "левів" під керівництвом іспанського наставника Франа Фернандеса, який замінив біля керма звільненого Владислава Лупашка.

Карпати Львів

