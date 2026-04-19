Мав особисту домовленість: Русин пояснив, чому не перейшов у Карпати

Український форвард польської Арки Назарій Русин висловився про зірваний трансфер у львівські Карпати.

Його цитує Український футбол.

Футболіст міг повернутися в УПЛ, коли переживав далеко свій ненайкращий період у кар'єрі. 27-річний нападник розповів, що мав особисту домовленість із "левами".

"Я порахував, що за останні два роки не провів жодної гри по 90 хвилин. Тоді з'явився варіант з Карпатами, з якими про все домовилися. Стилістично мені підходило, бо вони грають так само, як Зоря при Патріку ван Леувену. Говорив Шварзі, що мені важко – я хочу піти. Давид відмовляв мене, але всередині мене зріла думка повернутися додому. Мені дали зрозуміти, що у мене буде шанс, а клуб не збирається переривати оренду. Я прийняв цю ситуацію, і все склалося найкращим чином", – сказав Назарій.

Уродженець Львівської області виступає у Польщі з вересня 2025-го, коли перебрався в Арку на правах оренди з англійського Сандерленда.

Після закінчення поточного сезону-2025/26 українець повинен повернутися в Англію, де у нього контракт із "чорними котами" до 30 червня 2027-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 800 тисяч євро.

У цьому сезоні Русин вже взяв участь у 22-х іграх, у яких забив 4 голи. Його нинішня команда після 28 турів перебуває у зоні вильоту – 16-те місце та 34 набрані бали.

Нагадаємо, що Русин виступав в Україні за декілька клубів – луганську Зорю (49 матчів), київське Динамо (41) та Дніпро-1 (10).