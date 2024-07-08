Карпати розписали мирову з Прикарпаттям у контрольному матчі

Львівські Карпати зіграли внічию з Прикарпаттям з Івано-Франківська у контрольному матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Голом за "зелено-білих" відзначився іспанський новачок Павбо Альварес.

Товариський матч

8 липня

Карпати — Прикарпаття 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 39 Цюцюра, 1:1 - 43 Альварес

Для львів'ян це перша нічия на зборах, до цього було дві поразки. Наступний матч команда зіграє 10 липня проти Агробізнеса.

Напередодні Карпати підписали капітана юнацької збірної України та повернули Ореста Кузика.