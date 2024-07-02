Повернення додому: Карпати оголосили про підписання Кузика

Півзахисник Чорноморця Орест Кузик став гравцем львівських Карпат.

Про це "леви" повідомили на офіційному сайті.

У минулому сезоні Кузик провів 27 матчів за Чорноморець, у яких відзначився чотирма м'ячами та двома результативними передачами.

Орест народився у Львові та є вихованцем Карпат. На рівні Української Прем'єр-ліги хавбек також грав за Сталь, Десну та Рух.

Раніше ми повідомляли, що Карпати близькі до підписання захисника Дніпра-1 Дениса Мірошниченка.