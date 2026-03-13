Щасливий забити перший гол за Карпати: один з найкращих бомбардирів УПЛ – про перемогу над Полтавою

Нападник львівських Карпат Бабукарр Фаал прокоментував перемогу над Полтавою у 20 турі УПЛ, а також висловився щодо бомбардирських перегонів першості, наголосивши, що його дебютний гол у складі "левів" стал для нього полегшенням.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Дуже щасливий забити перший гол за Карпати. Це було як полегшення для мене після тих матчів, де у мене було багато моментів, які я не зміг реалізувати.

Що до гонки бомбардирів, то я буду намагатись забивати якомога більше голів. Звичайно, будемо намагатись змагатись з іншими гравцями чемпіонату, які забивають достатню кількість голів", – зазначив Фаал.

У поточному сезоні УПЛ форвард відзначився 8-ма голами та разом із 2-ма іншими футболістами очолює гонку найкращих бомбардирів першості.

Нагадаємо, Фаал перебрався в Карпати з Руха 7 лютого.