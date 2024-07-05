Карпати поступились Металісту 1925 у товариському матчі
Львівські Карпати поступились Металісту 1925 у контрольному матчі.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Автоголом відзначився захисник львів'ян Владислав Бабогло.
Товариський матч
5 липня
Карпати — Металіст 1925 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 44 Бабогло (автогол)
Карпати: Кемкін, Полегенько, Бабогло, Сухар, Саків, Чачуа, Чех, Підлепенець, Кузик, Костенко, Іґор Невес.
У другому таймі на заміну виходили: Катрич, Сидун, Тлумак, Шах, Резнік, Скороход.
Для львів'ян це друга поразка на зборах. Наступний матч команда зіграє 8 липня проти Прикарпаття.
Напередодні Карпати підписали капітана юнацької збірної України та повернули Ореста Кузика.