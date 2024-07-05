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Карпати поступились Металісту 1925 у товариському матчі

Олександр Булава — 5 липня, 18:57
Карпати поступились Металісту 1925 у товариському матчі

Львівські Карпати поступились Металісту 1925 у контрольному матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Автоголом відзначився захисник львів'ян Владислав Бабогло.

Товариський матч
5 липня

Карпати — Металіст 1925 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 44 Бабогло (автогол)

Карпати: Кемкін, Полегенько, Бабогло, Сухар, Саків, Чачуа, Чех, Підлепенець, Кузик, Костенко, Іґор Невес.

У другому таймі на заміну виходили: Катрич, Сидун, Тлумак, Шах, Резнік, Скороход.

Для львів'ян це друга поразка на зборах. Наступний матч команда зіграє 8 липня проти Прикарпаття.

Напередодні Карпати підписали капітана юнацької збірної України та повернули Ореста Кузика.

Карпати Металіст 1925

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