Карпати поступились Металісту 1925 у товариському матчі

Львівські Карпати поступились Металісту 1925 у контрольному матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Автоголом відзначився захисник львів'ян Владислав Бабогло.

Товариський матч

5 липня

Карпати — Металіст 1925 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 44 Бабогло (автогол)

Карпати: Кемкін, Полегенько, Бабогло, Сухар, Саків, Чачуа, Чех, Підлепенець, Кузик, Костенко, Іґор Невес.

У другому таймі на заміну виходили: Катрич, Сидун, Тлумак, Шах, Резнік, Скороход.

Для львів'ян це друга поразка на зборах. Наступний матч команда зіграє 8 липня проти Прикарпаття.

Напередодні Карпати підписали капітана юнацької збірної України та повернули Ореста Кузика.