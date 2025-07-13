Карпати – Вольфсберг: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу
Сьогодні, 13 липня, Карпати проведуть першу гру в межах тренувального збору в Австрії.
Львівська команда зустрінеться з австрійським колективом Вольфсбергом. Зустріч відбудеться о 18:00 за київським часом та о 17:00 за місцевим.
Онлайн-відеотрансляція поєдинку буде доступна на YouTube-каналі Карпат, а також у цій новині.
Контрольний матч
13 липня
13 липня
18:00. Карпати – Вольфсберг
Нагадаємо, 7 липня Карпати відправились на навчально-тренувальні збори до Австрії, які триватимуть до 25 липня.
Окрім Вольфсберга львів'яни також зіграють з угорським Дьєром, німецької Гертою та англійським Лестером.
Раніше повідомлялося, що на цих зборах Карпати переглянуть трьох легіонерів.