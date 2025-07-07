Карпати з 26 гравцями вирушили на збори в Австрію

Карпати відправились на навчально-тренувальні збори до Австрії, які триватимуть до 25 липня.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У заявку команди увійшло 26 гравців. На зборах наразі будуть відсутні Тимур Стецьков та Олексій Сич.

Склад Карпат:

Воротарі: Яків Кінарейкін, Андрій Кліщук, Назар Домчак, Артем Колесник.

Захисники: Павло Полегенько, Владислав Бабогло, Жан Педрозу, Денис Мірошніченко, Микола Киричок, Андрій Чеберинчак, Владислав Цимбалістий, Юрій Кокодиняк.

Півзахисники: Амбросій Чачуа, Ілля Квасниця, Олег Федор, Владислав Клименко, Ярослав Карабін, Патрісіо Танда, Пабло Альварес, Ян Костенко, Артур Шах, Бруніньйо, Андрій Івасій, Луіс Яно.

Нападники: Ігор Краснопір, Іґор Невес.

На зборах команда Владислава Лупашка запланувала провести пʼять спарингів. Після повернення у команди буде тиждень на підготовку до старту УПЛ. "Зелено-білі" зіграють перший матч сезону проти Полісся, гра відбудеться 3 серпня.

Раніше повідомлялося, що Карпати переглянуть трьох легіонерів на навчально-тренувальних зборах в Австрії.