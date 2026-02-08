Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Карпати обрали нового капітана команди після скандалу з Мірошниченком

Софія Кулай — 8 лютого 2026, 10:32
Карпати обрали нового капітана команди після скандалу з Мірошниченком
Владислав Бабогло
ФК Карпати

Львівські Карпати оголосили ім'я нового капітана команди після мовного скандалу з Денисом Мірошниченком.

Про це повідомляє пресслужба "левів".

Ним став центральний захисник Владислав Бабогло, який виступає за львів'ян із літа 2023-го. У зелено-білій футболці оборонець збірної Молдови вже провів 64 матчі (5 голів і 2 асисти).

Цікаво, що футболіст вже виводив головну команду Карпат із капітанською пов'язкою у матчах УПЛ проти київського Динамо та полтавської Ворскли.

Віцекапітанами стали Амбросій Чачуа та зимовий новачок із Руха Едсон.

Нагадаємо, що перевибори капітана відбулись у львівському клубі через установку Мірошниченка російською мовою. Денис звертався мовою окупанта перед контрольних спарингом проти шведського ГАІКа на іспанських зборах 7 лютого. Відзначимо, що гра закінчилась мінімальною поразкою "левів" 0:1.

8 лютого підопічні Франа Фернандеса проведуть черговий товариський поєдинок на зборах. "Зелено-білі" зіграють проти ісландського Стьярнана. Початок поєдинку – о 13:00 (за київським часом).

Раніше колишній тренер львівського клубу Мирон Маркевич прокоментував скандал із Мірошниченком. Він запевнив, що цієї ситуації не було б, якби він досі був головним наставником Карпат.

Читайте також :
Карпати підписали найкращого бомбардира Руха в поточному сезоні
Владислав Бабогло Карпати Львів

Карпати Львів

Маркевич – про мовний скандал у Карпатах: При мені він би собі таке не дозволив
Карпати підписали найкращого бомбардира Руха в поточному сезоні
ЛНЗ двічі за день переграв Колос, Шахтар забив 7 голів Динамо Тбілісі: результати спарингів клубів УПЛ
Карпати змінять капітана команди через скандал на зборах
Бразильський легіонер Карпат зізнався, що йому найбільше подобається в Україні

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік