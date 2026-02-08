Карпати обрали нового капітана команди після скандалу з Мірошниченком

Львівські Карпати оголосили ім'я нового капітана команди після мовного скандалу з Денисом Мірошниченком.

Про це повідомляє пресслужба "левів".

Ним став центральний захисник Владислав Бабогло, який виступає за львів'ян із літа 2023-го. У зелено-білій футболці оборонець збірної Молдови вже провів 64 матчі (5 голів і 2 асисти).

Цікаво, що футболіст вже виводив головну команду Карпат із капітанською пов'язкою у матчах УПЛ проти київського Динамо та полтавської Ворскли.

Віцекапітанами стали Амбросій Чачуа та зимовий новачок із Руха Едсон.

Нагадаємо, що перевибори капітана відбулись у львівському клубі через установку Мірошниченка російською мовою. Денис звертався мовою окупанта перед контрольних спарингом проти шведського ГАІКа на іспанських зборах 7 лютого. Відзначимо, що гра закінчилась мінімальною поразкою "левів" 0:1.

8 лютого підопічні Франа Фернандеса проведуть черговий товариський поєдинок на зборах. "Зелено-білі" зіграють проти ісландського Стьярнана. Початок поєдинку – о 13:00 (за київським часом).

Раніше колишній тренер львівського клубу Мирон Маркевич прокоментував скандал із Мірошниченком. Він запевнив, що цієї ситуації не було б, якби він досі був головним наставником Карпат.