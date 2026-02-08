Маркевич – про мовний скандал у Карпатах: При мені він би собі таке не дозволив

Колишній наставник Карпат Мирон Маркевич висловився з приводу скандалу у львівському клубі, який розгорівся навколо капітана Дениса Мірошниченка.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю Українському футболу.

Футболіст давав передматчеву установку для команди російською мовою. Через що у "зелено-білих" відбудуться перевибори капітана. Український тренер не зрозумів такого вчинку свого експідопічного, який володіє українською.

"Він володіє українською, вміє нею розмовляти. Тим паче він же гравець Карпат. Та й, зрештою, навіть не в тому справа, що команди зі Львова. Просто нині мовне питання болюче, скажімо так. Є от люди, які все життя російською спілкувались, то їм непросто перемкнутись одразу на українську, а він її знає", – сказав фахівець.

Маркевич впевнений, що Мірошниченко б не дозволив собі звертатись до команди російською, якби він досі був головним тренером "левів".

Також відомий спеціаліст назвав кандидатів на капітанську пов'язку. За керівництва Маркевича капітаном Карпат був досвідчений лідер команди Амбросій Чачуа. Однак після зміни головного наставника пов'язка перейшла до Мірошниченка.

"У Карпат був хорошим капітаном Чачуа, але чомусь мій наступник учудив… Амбросій і грав добре, і заводив всіх партнерів по команді в роздягальні, але вирішено було його поміняти, позбавити капітанського звання. З чим це пов'язано, не знаю, не розумію, то вже геть інше питання… Ще в Карпатах є Бабогло, старожил клубу. Чачуа та Бабогло своєю грою заслуговують носити капітанську пов'язку на плечі", – заявив 75-річний наставник.

Відзначимо, що влітку 2024-го відбулось друге пришестя Мірошниченка у Львів. До цього він виступав за Карпати протягом 2013-2019 років. Його контракт із "левами" розрахований до кінця червня 2027-го.

Нагадаємо, що цей мовний скандал відбувся перед грою проти шведського ГАІСа, який закінчився мінімальною поразкою "зелено-білих" 0:1.

Наступний контрольний поєдинок підопічні Франа Фернандеса на іспанських зборах проведуть 8 лютого. Суперником львів'ян буде ісландський Стьярнан. Початок гри – о 13:00 (за Києвом).