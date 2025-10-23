Карпати та Рух передадуть ЗСУ кошти отримані від продажу квитків на львівське дербі

Львівські Карпати та Рух передадуть усі кошти, отримані з продажу квитків на матч 10 туру Української Прем'єр-ліги, на підтримку Сил оборони України.

Про це йдеться в повідомленні клубу.

Збір відбувається у співпраці зі Львівською ОДА та благодійним фондом "Повернися живим" у межах ініціативи машини, які…".

Метою кампанії є збір 100 млн гривень для закупівлі 90 одиниць транспорту (пікапи, багі, буси) та дронів для шести бойових підрозділів ЗСУ.

Також уболівальники Руха, які задонатять суму від 100 гривень, отримають гарантований квиток на матч з Кудрівкою. Окрім того, вони автоматично стануть учасниками розіграшу подарунків: футболки з автографами гравців, запрошення на тренування, фото з командою, подарункові набори та можливість потрапити за лаштунки домашнього матчу на Арені Львів.

Матч Карпати – Рух відбудеться у суботу, 25 жовтня, на стадіоні "Україна". Початок гри — о 15:30.

Нагадаємо, у попередньому турі Карпати сенсаційно поступились Епіцентру, а Рух – Кривбасу.