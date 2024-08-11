Карпати та Кривбас назвали склади на матч 2 туру УПЛ

Львівські Карпати та криворізький Кривбас визначилися зі складами на матч 2 туру Української Прем'єр-ліги.

Карпати: Кемкін, Мірошніченко (к), Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Клименко, Чачуа, Шах, Підлепенець, Іґор Невес

Кривбас: Кліщук, Бандейра, Романчук, Стецьков, Драмбаєв, Вакулко, Кузик, Луньов, Твердохліб, Хомченовський (к), Кожушко

Матч розпочнеться о 15:30.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Нагадаємо, в першому турі Кривбас переграв Чорноморець, а Карпати зіграли внічию в матчі-відкритті сезону-2024/25.