Карпати – Шахтар: букмекери визначили фаворита центрального матчу туру в УПЛ

У суботу, 5 вересня, відбудеться центральний матч п'ятого туру УПЛ, в якому Карпати вдома прийматимуть Шахтар.

Букмекери вважають фаворитом донецьку команду. На її перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом 1,81, нічия оцінюється у 3,66, а виграш "левів" – 4,50.

Очікується, що цей поєдинок не буде надто результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 3,50, а ТМ 3,5 оцінюється в 1,30.

Матч Карпати – Шахтар відбудеться у Львові на арені "Україна". Він має розпочатись о 18:00.

Зазначимо, що після чотирьох турів обидві команди йдуть без поразок, маючи в активі десять і дев'ять очок відповідно. Напередодні їх випередило в турнірній таблиці Полісся після розгромної перемоги над Кудрівкою.