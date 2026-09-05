Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Карпати – Шахтар: букмекери визначили фаворита центрального матчу туру в УПЛ

Денис Іваненко — 5 вересня 2026, 11:28
Карпати – Шахтар: букмекери визначили фаворита центрального матчу туру в УПЛ
Карпати – Шахтар: коефіцієнти на матч
fckarpaty.org.ua

У суботу, 5 вересня, відбудеться центральний матч п'ятого туру УПЛ, в якому Карпати вдома прийматимуть Шахтар.

Букмекери вважають фаворитом донецьку команду. На її перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом 1,81, нічия оцінюється у 3,66, а виграш "левів" – 4,50.

Очікується, що цей поєдинок не буде надто результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 3,50, а ТМ 3,5 оцінюється в 1,30.

Матч Карпати – Шахтар відбудеться у Львові на арені "Україна". Він має розпочатись о 18:00.

Зазначимо, що після чотирьох турів обидві команди йдуть без поразок, маючи в активі десять і дев'ять очок відповідно. Напередодні їх випередило в турнірній таблиці Полісся після розгромної перемоги над Кудрівкою.

Читайте також :
Ексфорвард збірної України спрогнозував результат матчу Карпати – Шахтар
Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк Карпати Львів

Карпати Львів

Карпати – Шахтар: де та коли дивитися центральний матч 5-го туру УПЛ
Ексфорвард збірної України спрогнозував результат матчу Карпати – Шахтар
Шахтар у боротьбі за лідерство з Карпатами, Динамо після фіаско: анонс 5-го туру УПЛ
Карпати спіймали кураж: український тренер – про успішний старт сезону для "левів"
Фіаско Динамо з фейлами Суркіса, перемога Полісся над Шахтарем та осічка Карпат: підсумки 4 туру УПЛ

Останні новини