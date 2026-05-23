Карпати та Зоря визначили стартові склади на матч останнього туру УПЛ

У понеділок, 18 травня, Карпати та Оболонь зустрінуться в останньому 30-му турі Української Премєр-ліги сезону-2025/26.

Матч розпочнеться о 18:00 на стадіоні "Україна" у Львові.

Обидва тренерські штаби оголосили стартові склади на очний поєдинок.

Карпати: (стартовий склад на матч)

Карпати: Домчак, Бабогло, Мірошніченко, Холод, Лях, Ерікі, Чачуа, Рубчинський, Костенко, Алькайн, Бруніньйо.

Зоря: (стартовий склад на сьогоднішній матч)

Зоря: Сапутін, Пердута, Джордан, Ескінья, Вантух, Кушніренко, Попара, Башич, Єлавіч, Слесар, Будківський.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є львівська команда. Їх перемогу оцінюють коефіцієнтом 2,32. А от на звитягу "мужиків" дають 3,16. Нічия – 3,54.

У турнірній таблиці УПЛ обидві команди перебувають поруч: Зоря Луганськ посідає 8-ме місце, а Карпати Львів – 9-те, відстаючи на два очки. У разі перемоги "зелено-білі" зможуть випередити суперника.

Останній свій матч команди зустрічалися у 15 турі УПЛ. Єдиний гол у тій зустрічі забив Пилип Будківський, чим й приніс перемогу "мужикам".

