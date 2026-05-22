Карпати – Зоря: прогноз на матч останнього туру УПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 30 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Карпати вдома прийматимуть Зорю.

На думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є "леви", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,20. Нічия – 3,33. Виграш гостей – 3,40.

Поєдинок відбудеться 23 травня у Львові на стадіоні "Україна". Стартовий свисток має пролунати о 18:00.

Востаннє команди грали між собою 5 грудня 2025 року. Тоді луганський колектив здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Зазначимо, що перед очним протистоянням вони є сусідами в турнірній таблиці УПЛ. Карпати посідають дев'яте місце, а Зоря – восьме, відстань між ними складає два залікові бали.

