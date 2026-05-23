Карпати – Зоря. Де та коли дивитися матч 30 туру УПЛ

У суботу, 23 травня, відбудеться матч 30-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону 2025/26, у якому львівські Карпати приймуть луганську Зорю.

Поєдинок у Львові на стадіоні "Україна" розпочнеться о 18:00.

Матч Карпати – Зоря можна переглянути на каналі УПЛ ТБ, який, зокрема, доступний на OTT-платформі MEGOGO.

Востаннє суперники зустрічалися 5 грудня 2025 року. Тоді перемогу з мінімальним рахунком 1:0 здобули підопічні Віктора Скрипника. Єдиний гол на 28-й хвилині забив Пилип Будківський.

У турнірній таблиці УПЛ обидві команди перебувають поруч: Зоря Луганськ посідає 8-ме місце, а Карпати Львів – 9-те, відстаючи на два очки. У разі перемоги "зелено-білі" зможуть випередити суперника.

На думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є "леви", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,20. Нічия – 3,33. Виграш гостей – 3,40.

