Серед суперників є чемпіони: Карпати оголосили розклад матчів на зимових зборах в Іспанії

Львівські Карпати проведуть вісім контрольних спарингів під час закордонних тренувальних зборів в Іспанії, де команда Франа Фернандеса готується до другої частини сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба "левів".

Вже у вівторок, 20 січня, "зелено-білі" проведуть свій перший товариський поєдинок та загалом дебютний матч у новому 2026 році. Суперником Карпат буде Теджон, який є срібним призером чемпіонату Південної Кореї. Початок зустрічі – о 12:00 (за київським часом).

Це буде перший поєдинок для "левів" під керівництвом нового головного тренера Франа Фернандеса, який замінив Владислава Лупашка.

Розклад матчів Карпат на зборах в Іспанії

20 січня – Теджон (Південна Корея)

22/23 січня – суперник і остаточна дата будуть відомі пізніше

28 січня – Оденсе (Данія)

29 січня – ІФК Вернаму (Швеція)

3 лютого – суперник буде визначений пізніше

7 лютого – ГАІС (Швеція)

8 лютого – Стьярнан (Ісландія)

13 лютого – Тяньцзінь (Китай)

Зазначається, що на початку зборів окремо від загальної групи львів'ян тренувались одразу троє захисників – Тимур Стецьков, Андрій Булеза та Володимир Адамюк. Також із командою не працював вінгер Ілля Квасниця, який на повноцінній основі приєднався до Карпат із Руха.

До слова, "леви" вже встигли поповнитись цілою низкою гравців із Руха та повернути з оренди Стеніо.

Нагадаємо, що Карпати закінчили першу частину сезону-2025/26 на 9-му місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 19 балів.