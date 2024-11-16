Карпати програли команді з Першої ліги у товариському матчі

Львівські Карпати поступились Буковині з Першої ліги України в товариському матчі.

Поєдинок проходив у форматі трьох таймів: один тривалістю 45 хвилин та два тайми по 30 хвилин. Єдиний гол був забитий на 42 хвилині.

Товариський матч

16 листопада

Карпати – Буковина 0:1

Гол: Андрейчук 42.

Карпати: Кінарейкін, Мірошніченко, Векляк, Педрозу, Саків, Альварес, Бруніньйо, Чачуа, Підлепенець, Костенко, Устименко.

Буковина: Каневцев, Шинкаренко, Бусько, Безуглий, Морговський, Кольцов, Глущук, Бодня, Бойчук, Голуб, Андрейчук.

Нагадаємо, у матчі 13 туру УПЛ Карпати розгромно програли Олександрії. Наразі команда посідає 7 місце в турнірній таблиці, маючи в активі 18 очок.