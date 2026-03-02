Все вирішив один стандарт: тренер Карпат – про поразку від Колоса у 18 турі УПЛ
Головний тренер Карпат Фран Фернандес прокоментував поразку Колоса у 18-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши на слабкій реалізації своїх підопічних.
Слова іспанського фахівця наводить пресслужба клубу.
"Гадаю, ми добре почали матч. На жаль, не реалізували пенальті. Якби забили – усе могло піти інакше. У нас було достатньо моментів, але ми ними не скористалися.
У другому таймі, на мою думку, створили ще більше. Частіше заходили в штрафний майданчик, більше били по воротах. Мали чимало нагод у володіннях суперника, але знову ж таки не реалізували їх. У підсумку все вирішив один стандарт", – зазначив він.
Також тренер відреагував на незабитий пенальті.
"Так, Фаал – один із наших пенальтистів. На тренуваннях упродовж двох днів він реалізовував майже всі удари. У футболі все вирішує момент і характер. Я впевнений, що наступного разу він заб'є. Я задоволений грою своїх футболістів. Вони виконали хорошу роботу. Сьогодні ми побачили ту команду, яку хочемо бачити.
Ми перебуваємо на етапі побудови. Багато нового, багато змін. Сьогодні нам забракло гравця, який завершить атаку. Було багато навісів у штрафний майданчик, багато потенційно небезпечних ситуацій. Але не вистачило якості в останньому дотику, у завершальному ударі", – сказав Фернандес.
Нагадаємо, що у центральному матчі 18-го туру Полісся на виїзді перемогло ЛНЗ (3:1), яке втратило лідерство в чемпіонаті.