Все вирішив один стандарт: тренер Карпат – про поразку від Колоса у 18 турі УПЛ

Головний тренер Карпат Фран Фернандес прокоментував поразку Колоса у 18-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши на слабкій реалізації своїх підопічних.

Слова іспанського фахівця наводить пресслужба клубу.

"Гадаю, ми добре почали матч. На жаль, не реалізували пенальті. Якби забили – усе могло піти інакше. У нас було достатньо моментів, але ми ними не скористалися.

У другому таймі, на мою думку, створили ще більше. Частіше заходили в штрафний майданчик, більше били по воротах. Мали чимало нагод у володіннях суперника, але знову ж таки не реалізували їх. У підсумку все вирішив один стандарт", – зазначив він.