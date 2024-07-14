Карпати поступилися Буковині в товариській грі

Карпати зазнали поразки від Буковини в межах контрольного матчу на літніх зборах.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Контрольний матч

14 липня

Карпати — Буковина 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 24 Килєвий, 0:2 - 27 Андрейчук, 1:2 - 52 Костенко, 1:3 - 54 Бойчук, 2:3 - 56 Кузик

Нагадаємо, що в попередньому сезоні Буковина посіла 11 місце в Першій лізі, а Карпати з другої сходинки кваліфікувалися до Української Прем'єр-ліги.

Раніше Карпати запропонували майже мільйон євро за бразильського захисника.