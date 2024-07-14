Карпати запропонували майже мільйон євро за бразильського захисника

Карпати хочуть підписати 21-річного центрального захисника Давіда Рікардо, який виступає за бразильську Сеару.

Про це повідомляє Mercado da Bola.

Львів'яни запропонували 840 тисяч євро за оборонця. Проте дана сума не влаштувала бразильський клуб, який хоче отримати більше за перспективного гравця.

Рікардо є вихованцем Флуміненсе. Він перейшов у Сеару минулого року за 70 тисяч євро. У поточномк сезоні на його рахунку 15 матчів та 1 гол.

Напередодні Карпати підписали капітана юнацької збірної України та повернули Ореста Кузика.

Львівський клуб за підсумками минулого сезону посів друге місце у Першій лізі та напряму підвищився у класі. 3 серпня "леви" зіграють матч 1 туру УПЛ проти Вереса.