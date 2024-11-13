Карпати планують викупити контракти двох бразильських легіонерів – джерело

Львівські Карпати планують викупити контракти двох орендованих бразильців – Жана Педрозу та Бруніньйо.

Про це стало відомо UA-Футбол з власних джерел.

Контракт 20-річного центрального захисника Педрозу належить Курітібі, яка виступає у бразильській Серії Б, а правами на Бруніньйо володіє Атлетіко Мінейро.

За інформацією джерела, підписання повноцінних угод коштуватиме "левам" близько 1,3 млн доларів.

Педрозу в поточному сезоні взяв участь у восьми матчах Української Прем'єр-ліги, з 28-го вересня став основним центральним захисником команди й приніс своїй команді перемогу у львівському дербі з Рухом (1:0).

В активі Бруніньйо 7 матчів та 1 гол. Свій дебютний м’яч в Україні бразилець забив у ворота Оболоні (1:0).