Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Карпати планують викупити контракти двох бразильських легіонерів – джерело

Олексій Мурзак — 13 листопада 2024, 17:59
Карпати планують викупити контракти двох бразильських легіонерів – джерело
Жан Педрозу
УПЛ

Львівські Карпати планують викупити контракти двох орендованих бразильців – Жана Педрозу та Бруніньйо.

Про це стало відомо UA-Футбол з власних джерел.

Контракт 20-річного центрального захисника Педрозу належить Курітібі, яка виступає у бразильській Серії Б, а правами на Бруніньйо володіє Атлетіко Мінейро.

За інформацією джерела, підписання повноцінних угод коштуватиме "левам" близько 1,3 млн доларів.

Педрозу в поточному сезоні взяв участь у восьми матчах Української Прем'єр-ліги, з 28-го вересня став основним центральним захисником команди й приніс своїй команді перемогу у львівському дербі з Рухом (1:0).

В активі Бруніньйо 7 матчів та 1 гол. Свій дебютний м’яч в Україні бразилець забив у ворота Оболоні (1:0).

Карпати Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ

Карпати

Олександрія з хеттриком Кампоса обіграла Карпати: огляд матчу УПЛ
Результат не відповідає грі: Лупашко – про розгром від Олександрії
Олександрія впевнено перемогла Карпати в 13 турі УПЛ
ЛНЗ прийме Оболонь, Олександрія зіграє з Карпатами, Колос проти Кривбаса: розклад матчів УПЛ
Олександрія – Карпати Львів: де дивитися матч УПЛ

Останні новини