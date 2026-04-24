Львівське дербі завершилось масовою бійкою та вилученням

У п'ятницю, 24 квітня, Карпати U-19 обіграли Рух U-19 у межах 25-го туру Національної ліги. Протистояння у Винниках завершилось перемогою "левів" з рахунком 5:2.

Зустріч запам'яталась інцидентом, який стався на 75-й хвилині гри за рахунку 4:2 на користь "зелено-білих". Андрій Чеберинчак, який перебував на лаві запасних, вступився за партнера, вдаривши по обличчю суперника. Це спровокувало масову сутичку між командами.

Тренерські штаби львівських колективів за деякий час змогли вгамувати своїх гравців. За підсумками інциденту арбітр продемонстрував Чеберинчаку червону картку.

Національна ліга U-19

25 тур, 24 квітня

Рух U-19 – Карпати (Львів) U-19 2:5 (0:3)

Голи: 0:1 – 11 Копил, 0:2 – 14 Дєдов, 0:3 – 18 Бондар, 1:3 – 38 Денисов, 2:3 – 67 Піскун, 2:4 – 73 Кецик, 2:5 – 90 Плисюк

Рух U-19: Сірук, Фіцик, Піскун, Залипка, Дяк, Угринчук (Угрік, 79), Рибак, Джурабаєв (Кирикович, 46), Кройтарь (Мужиловський, 55), Клеутін (Гоч, 89), Денисов.

Карпати U-19: Колесник, Балик, Черненко, Кокодиняк, Панчишин (Кецик, 70), Резнік, Цимбалістий, Івасій (Кіт, 90+2), Копил (Долюк, 90+2), Бондар (Гушинець, 70), Дєдов (Плисюк, 84).

Попередження: Денисов, 76 – Панчишин, 27, Кокодиняк, 31, Плисюк, 90+1

Вилучення: Чеберинчак, 76 (на лаві запасних).

Зазначимо, що у суботу, 25 квітня, відбудеться останнє в сезоні львівське дербі в межах 25-го туру Української Прем'єр-ліги 2025/26, в якому зустрінуться Карпати та Рух.