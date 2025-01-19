Карпати орендують аргентинського захисника Расінга
Патрісіо Танда
x.com/CLMerlo
Карпати орендують опорного півзахисника Расінга Авельянеда Патрісіо Танду.
Про це повідомляє журналіст Сезар Луїс Мерло в соцмережі Х.
Танда гратиме за "зелено-білих" протягом найближчого року. В угоді буде включена опція викупу контракту гравця.
Останні півтора року Патрісіо грав на правах оренди за Уніон Санта-Фе, за який встиг зіграти 28 матчів.
Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 75 тис. євро.
Раніше львівські Карпати розірвали контракт з центральним півзахисником Артуром Рябовим.
Також напередодні "леви" підписали колишнього захисника Кривбаса Тимура Стецькова.