Карпати орендували аргентинського півзахисника
Патрісіо Танда
ФК Карпати
Опорний півзахисник Расінга Авельянеда Патрісіо Танда на правах оренди перейшов у Карпати.
Про це повідомила пресслужба львівського клубу.
Танда гратиме за "зелено-білих" протягом найближчого року. В угоді буде включена опція викупу контракту гравця.
Останні півтора року Патрісіо грав на правах оренди за Уніон Санта-Фе, за який встиг зіграти 28 матчів.
Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 75 тис. євро.
Раніше львівські Карпати розірвали контракт з центральним півзахисником Артуром Рябовим.
Також напередодні "леви" підписали колишнього захисника Кривбаса Тимура Стецькова.