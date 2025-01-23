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Карпати орендували аргентинського півзахисника

Олексій Мурзак — 23 січня 2025, 17:22
Карпати орендували аргентинського півзахисника
Патрісіо Танда
ФК Карпати

Опорний півзахисник Расінга Авельянеда Патрісіо Танда на правах оренди перейшов у Карпати.

Про це повідомила пресслужба львівського клубу.

Танда гратиме за "зелено-білих" протягом найближчого року. В угоді буде включена опція викупу контракту гравця.

Останні півтора року Патрісіо грав на правах оренди за Уніон Санта-Фе, за який встиг зіграти 28 матчів.

Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 75 тис. євро.

Раніше львівські Карпати розірвали контракт з центральним півзахисником Артуром Рябовим.

Також напередодні "леви" підписали колишнього захисника Кривбаса Тимура Стецькова.

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