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Карпати планують і далі грати свої домашні матчі на стадіоні "Україна"

Олексій Мурзак — 25 грудня 2024, 21:28
Карпати планують і далі грати свої домашні матчі на стадіоні Україна
Арена Львів
arenalviv.com.ua

Карпати не розглядають варіант грати на "Арені Львів".

Про це повідомив заступник директора львівського клубу із зовнішніх комунікацій Олег Авдиш у коментарі YouTube-каналу "левів".

"Ми хочемо інвестувати у власну інфраструктуру та інфраструктуру міста. Після війни ми будемо працювати над цим активніше", – зазначив він.

Таким чином, львівський клуб продовжить проводити свої домашні матчі на стадіоні "Україна".

Раніше Авдиш повідомив, що Карпати в зимове трансферне вікно планують підписати нападника, а також, що клуб уникне трансферного бану.

Карпати Чемпіонат України, УПЛ

Карпати

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