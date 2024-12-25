Карпати планують і далі грати свої домашні матчі на стадіоні "Україна"

Карпати не розглядають варіант грати на "Арені Львів".

Про це повідомив заступник директора львівського клубу із зовнішніх комунікацій Олег Авдиш у коментарі YouTube-каналу "левів".

"Ми хочемо інвестувати у власну інфраструктуру та інфраструктуру міста. Після війни ми будемо працювати над цим активніше", – зазначив він.

Таким чином, львівський клуб продовжить проводити свої домашні матчі на стадіоні "Україна".

Раніше Авдиш повідомив, що Карпати в зимове трансферне вікно планують підписати нападника, а також, що клуб уникне трансферного бану.