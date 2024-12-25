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У Карпатах назвали пріоритетну позицію, яку планують підсилити в зимове трансферне вікно

Олексій Мурзак — 25 грудня 2024, 19:52
У Карпатах назвали пріоритетну позицію, яку планують підсилити в зимове трансферне вікно
ФК Карпати

Карпати в зимове трансферне вікно планують підписати нападника.

Про це повідомив заступник директора львівського клубу із зовнішніх комунікацій Олег Авдиш у коментарі YouTube-каналу "левів".

"Наш скаутинговий департамент працює з тренером, якому найскладніше з мого досвіду у футболі відбирати футболістів. Владислав Вікторович Лупашко має високі вимоги, і тому ви бачите, що наші легіонери демонструють високий рівень якості. Думаю, ви всі кайфуєте від гри Брунінню та Педрозу.

В принципі, ось ця синергія, яка була збудована між шефскаутом Глібом Корнієнком та головним тренером та його тренерським штабом. Запевняю вас усіх, і для нас це не менш важливо – ми працюємо 24/7 і пошук нападаючого є нашим головним пріоритетом", – сказав Авдиш.

Раніше Олег Авдиш висловився на тему виплати боргів старої юридичної особи клубу, запевнивши, що для "левів" трансферних банів не передбачається.

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