У Карпатах назвали пріоритетну позицію, яку планують підсилити в зимове трансферне вікно

Карпати в зимове трансферне вікно планують підписати нападника.

Про це повідомив заступник директора львівського клубу із зовнішніх комунікацій Олег Авдиш у коментарі YouTube-каналу "левів".

"Наш скаутинговий департамент працює з тренером, якому найскладніше з мого досвіду у футболі відбирати футболістів. Владислав Вікторович Лупашко має високі вимоги, і тому ви бачите, що наші легіонери демонструють високий рівень якості. Думаю, ви всі кайфуєте від гри Брунінню та Педрозу.



В принципі, ось ця синергія, яка була збудована між шефскаутом Глібом Корнієнком та головним тренером та його тренерським штабом. Запевняю вас усіх, і для нас це не менш важливо – ми працюємо 24/7 і пошук нападаючого є нашим головним пріоритетом", – сказав Авдиш.