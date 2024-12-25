Заступник генерального директора Карпат відповів, чи чекає на львів'ян трансферний бан

Заступник генерального директора Карпат Олег Авдиш висловився на тему виплати боргів старої юридичної особи клубу, запевнивши, що для "левів" трансферних банів не передбачається.

Про це він сказав у коментарі YouTube-каналу львівського клубу.

"Дуже перепрошую, що відповім штампами, але наша юридична служба не дуже дозволяє нам коментувати ці теми.

Але можу засвідчити всіх вас і всіх нас, що у футбольного клубу Карпати буде все добре і банів не передбачається", – зазначив Авдиш.

Раніше повідомлялося, що одеський Чорноморець отримав трансферний бан від ФІФА на три трансферні вікна через борг перед ексгравецем команди Лукою Гучеком.

Джерело не називає, яка саме заборгованість "моряків" перед словенським захисником. Гучек влітку 2024 змінив Чорноморець на Ворсклу.