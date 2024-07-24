Карпати можуть підписати нігерійського захисника
Львівські Карпати можуть підписати нігерійського захисника Кайсеріспора Ентоні Узодімму.
Про це повідомляє Transfer Merkezi.
За інформацією джерела, ексгравець Кайсеріспора зараз веде перемовини з Карпатами. Оскільки його контракт із турецьким клубом завершився, він може перейти до львів'ян на правах вільного агента. В минулому сезоні за "зірку Анатолії" він провів 12 матчів, відзначившись одним голом.
Напередодні Карпати розірвали контракт із наставником Мироном Маркевичем, та представили нового тренера, ним став Владислав Лупашко, який раніше очолював юнацьку команду "левів".