Львівські Карпати можуть підписати нігерійського захисника Кайсеріспора Ентоні Узодімму.

Про це повідомляє Transfer Merkezi.

За інформацією джерела, ексгравець Кайсеріспора зараз веде перемовини з Карпатами. Оскільки його контракт із турецьким клубом завершився, він може перейти до львів'ян на правах вільного агента. В минулому сезоні за "зірку Анатолії" він провів 12 матчів, відзначившись одним голом.

ÖZEL // Kayserispor’la sözleşmesi biten Anthony Uzodimma, Ukrayna Kulübü Karpaty Lviv ile görüşüyor! pic.twitter.com/3Fq5cnkwKA — Transfer Merkezi ™ (@TransferMerkez) July 23, 2024

Напередодні Карпати розірвали контракт із наставником Мироном Маркевичем, та представили нового тренера, ним став Владислав Лупашко , який раніше очолював юнацьку команду "левів".



