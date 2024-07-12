Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Карпати готують трансфер півзахисника Вереса

Олександр Булава — 12 липня, 16:22
Карпати готують трансфер півзахисника Вереса

Карпати хочуть підписати півзахисника Вереса Віталія Дахновського.

Про це повідомляє Sport Arena.

25-річний українець є вихованцем ФК Львів, але за головну команду так і не виступив. Він грав за польські Космос Новотанєц та Віслу Сандомир, а з 2020 року представляє Верес.

Його чинна угода з рівненським клубом розрахована до літа 2025 року. У минулому сезоні він відіграв 19 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 1 асист.

Напередодні Карпати підписали капітана юнацької збірної України та повернули Ореста Кузика.

Верес Карпати Футбольні трансфери

Верес

Стали відомі дата та час проведення першого туру УПЛ
Полісся розгромило Верес у контрольному матчі
Карпати підписали чергового гравця Дніпра-1
Кучеренко покинув Верес
Верес підписав грузинського легіонера

Останні новини