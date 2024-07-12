Карпати готують трансфер півзахисника Вереса
Карпати хочуть підписати півзахисника Вереса Віталія Дахновського.
Про це повідомляє Sport Arena.
25-річний українець є вихованцем ФК Львів, але за головну команду так і не виступив. Він грав за польські Космос Новотанєц та Віслу Сандомир, а з 2020 року представляє Верес.
Його чинна угода з рівненським клубом розрахована до літа 2025 року. У минулому сезоні він відіграв 19 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 1 асист.
Напередодні Карпати підписали капітана юнацької збірної України та повернули Ореста Кузика.