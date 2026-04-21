Без Ярмоленка, з Пономаренком: визначилися склади Динамо та Буковини на півфінал Кубку України

У вівторок, 21 квітня, відбудеться перший півфінальний поєдинок Кубку України з футболу між Буковиною та Динамо.

Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Головні тренери команд уже визначилися з гравцями, які розпочнуть зустріч з перших хвилин.

Динамо: Нещерет, Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко, Бражко, Буяльський, Шапаренко, Редушко, Волошин, Пономаренко.

Буковина: Пеньков, Безуглий, Саків, Кожушко, Дахновський, Підлепенець, Бусько, Груша, Прокопчук, Вітенчук, Стасюк.

Зазначимо, що Буковина та Динамо зустрічалися на цій стадії турніру й минулого року. Тоді "біло-сині" впевнено перемогли з рахунком 4:1.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Динамо, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,58. Натомість на звитягу Буковини можна поставити з коефіцієнтом 5,75, на нічию – 4,20.

