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Карпати Львів – Чорноморець: де дивитися матч 22 туру УПЛ

Станіслав Лисак — 27 березня 2025, 12:25
Карпати Львів – Чорноморець: де дивитися матч 22 туру УПЛ
пресслужба Чорноморця

Львівські Карпати зустрінуться з одеським Чорноморцем у матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 30 березня, на стадіоні "Україна" у Львові. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Карпати наразі знаходяться на 7 позиції в чемпіонаті України, заробивши 29 очок за 21 поєдинок. В останніх двох зустрічах львів'яни зіграли внічию з Шахтарем та Ворсклою.

Чорноморець продовжує боротьбу за виживання, одесити програли три гри поспіль та змінили головного тренера під час перерви на матчі збірних.

Карпати Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

Карпати

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