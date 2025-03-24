Кучер – новий головний тренер Чорноморця

Чорноморець призначив Олександра Кучера на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з екстренером СК Дніпро-1 не розголошуються. Разом із 42-річним фахівцем на клубну базу "моряків" приїхали його помічники Тарас Гвоздик та Владислав Бурлака.

Тренер вже провів перше тренування з командою.

"Щодо задач, то тут немає жодного секрету, тому що всі розуміють, що Чорноморець має бути в еліті українського футболу. Команда з великою історією. Звичайно, хочеться, щоб вона залишилась в УПЛ. З кимось з гравців я знайомий, з кимось на тренуванні більше познайомимось, побачимо в якому вони функціональному стані та ментальному. Тому що треба багато попрацювати, щоб вивести хлопців на той рівень, на який нам потрібно. Це, мабуть, виклик для мене. Чому я не можу спробувати прийняти його? Будемо робити все можливе, щоб досягти потрібного результату", – розповів Кучер.

Нагадаємо, напередодні клуб оголосив про звільнення Олександра Бабича, який отримав посаду спортивного директора.

Нагадаємо, що команда з Одеси наразі йде на передостанньому, 15-му місці в таблиці УПЛ, маючи в активі 15 очок. Наступний матч "моряки" зіграють 30 березня проти Карпат.