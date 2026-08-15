Кривбас – Лівий Берег: де та коли дивитися матч 3 туру УПЛ

У суботу, 15 серпня, відбудеться поєдинок 3 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27, в якому Кривбас на власному полі прийматиме Лівий Берег.

Поєдинок у Кривому Розі на стадіоні "Гірник" має розпочатись о 13:00.

Подивитися цей матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Трансляція доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо.

Головним арбітром зустрічі призначено Сергія Задирана з Київської області.

Це буде третя офіційна зустріч Кривбаса та Лівого Берега в чемпіонатах України. Вперше команди зіграли у вересні 2024 року – тоді криворіжці перемогли на виїзді з рахунком 1:0 завдяки голу Задераки.

У березні 2025-го матч 21-го туру УПЛ перервали через повітряну тривогу вже на 1-й хвилині, а дограли його 7 травня. Кривбас здобув переконливу перемогу – 4:0.

Цього літа суперники вже зустрічалися у контрольному матчі. Поєдинок у Києві виявився напрочуд результативним. Кривбас переміг "лелек" із рахунком 5:3.

Нагадаємо, що у стартовій грі 3-го туру УПЛ Епіцентр та Верес зіграли внічию 0:0.