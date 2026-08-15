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Кудрівка – Оболонь: де та коли дивитися матч 3 туру УПЛ

Сергій Шаховець — 15 серпня 2026, 09:05
Кудрівка – Оболонь: де та коли дивитися матч 3 туру УПЛ
ФК Кудрівка

У суботу, 15 серпня, відбудеться поєдинок 3 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27, в якому зустрінуться Кудрівка та Оболонь.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Авангард" у Рівному. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

Подивитися цей матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Трансляція доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо.

Головним арбітром матчу працюватиме одесит Дмитро Кубряк.

У минулому сезоні УПЛ Кудрівка та Оболонь провели два матчі. Статистика особистих зустрічей наразі на боці "яструбів": одна перемога (1:0) та одна нічия (1:1).

Нагадаємо, що у стартовій грі 3-го туру УПЛ Епіцентр та Верес зіграли внічию 0:0.

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