Анчелотті: Хочемо зіграти добре в атаці та в обороні
— 1 червня, 21:37
Головний тренер Реала Карло Анчелотті зберігає впевненість перед фіналом Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.
Цитує слова тренера УЄФА.
"Ми спокійні. Ми добре підготувалися до матчу і дуже впевнені. Ми усвідомлюємо, що це буде складно. У нас було достатньо часу, щоб добре підготуватися, що не відбувалося протягом сезону.
Ми хочемо зіграти хорошу гру в атаці та в обороні – ось що важливо, я добре поїв, трохи подрімав, і тепер я як лев", — сказав Анчелоттті.
Матч відбудеться в суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.
Реал вже оголосив стартовий склад на матч. Український голкіпер Андрій Лунін очікувано залишився у запасі команди.