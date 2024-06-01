Анчелотті: Хочемо зіграти добре в атаці та в обороні

Головний тренер Реала Карло Анчелотті зберігає впевненість перед фіналом Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.

Цитує слова тренера УЄФА.

"Ми спокійні. Ми добре підготувалися до матчу і дуже впевнені. Ми усвідомлюємо, що це буде складно. У нас було достатньо часу, щоб добре підготуватися, що не відбувалося протягом сезону.

Ми хочемо зіграти хорошу гру в атаці та в обороні – ось що важливо, я добре поїв, трохи подрімав, і тепер я як лев", — сказав Анчелоттті.