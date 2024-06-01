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Анчелотті: Хочемо зіграти добре в атаці та в обороні

— 1 червня, 21:37
Анчелотті: Хочемо зіграти добре в атаці та в обороні

Головний тренер Реала Карло Анчелотті зберігає впевненість перед фіналом Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.

Цитує слова тренера УЄФА.

"Ми спокійні. Ми добре підготувалися до матчу і дуже впевнені. Ми усвідомлюємо, що це буде складно. У нас було достатньо часу, щоб добре підготуватися, що не відбувалося протягом сезону.

Ми хочемо зіграти хорошу гру в атаці та в обороні – ось що важливо, я добре поїв, трохи подрімав, і тепер я як лев", — сказав Анчелоттті.

Матч відбудеться в суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Реал вже оголосив стартовий склад на матч. Український голкіпер Андрій Лунін очікувано залишився у запасі команди.

Боруссія Дортмунд Реал Мадрид Карло Анчелотті Ліга чемпіонів-2023/24

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